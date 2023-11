Verkehr Deutschlandticket: Länder machen Lösungsvorschlag für 2024

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte in Berlin, dass nach Vorstellung der Länder - wenn der Bund mitmache - in diesem Jahr nicht verbrauchte Mittel übertragen werden könnten. Dies schaffe die Grundlage, dass das Ticket auch im nächsten Jahr weitergehen könne. „Ob und in welcher Form das Auswirkungen auf die Preisgestaltung haben wird, das müssen uns die Verkehrsminister sagen.“ Am Abend wollten die Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) darüber beraten.