Nationalmannschaft DFB-Titelplan: 1000 Komponenten für das zarte Pflänzchen

Nagelsmann versammelt den DFB-Kader am 26. Mai in Blankenhain. Am 3. Juni steht ein Testspiel in Nürnberg gegen die Ukraine an. Die EM-Generalprobe folgt vier Tage darauf in Mönchengladbach gegen Griechenland. Weitere Gruppengegner nach dem Schottland-Start des DFB-Teams sind Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt.