„Freizeit-Monitor 2019“ : Die Deutschen verlernen das Genießen

Hamburg Das Smartphone wird immer mehr zur dominierenden Freizeitaktivität. Das geht zumindest aus der repräsentativen Studie „Freizeit-Monitor 2019“ hervor, die die Stiftung für Zukunftsfragen am Donnerstag veröffentlicht hat.

Außerdem zeigen die Auswertungen der Antworten von mehr als 2200 Menschen in Deutschland, dass viele von ihnen das Genießen ihrer Freizeit verlernt haben.

„Die Deutschen sind ein sehr medienzugewandtes Volk, das seine Freizeit allerdings oftmals falsch nutzt und nicht das macht, was ihm gut täte oder was es gern will“, sagte Prof. Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter des „Freizeit-Monitors“, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Studie wird seit 1986 regelmäßig von der Hamburger Stiftung erhoben. Dahinter steht das Tabakunternehmen British American Tobacco.