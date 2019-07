Kirchenaustritte : Ein neuer Schock und viele Schlussfolgerungen beim Bistum Trier

Trier Die jüngsten Austrittszahlen lassen im Bistum Trier die Alarmglocken läuten. Doch bei der Suche nach den Gründen gehen die Meinungen auseinander.

2014 war für die katholische Kirche ein Schockjahr. Bundesweit schnellten die Austrittszahlen in die Höhe. Es seien die Nachwehen des Skandals um den Limburger Prunk-Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst, lautete damals eine der Begründungen. Eine andere hatte der damalige Trierer Generalvikar Georg Bätzing, der den nach Rom wegbeförderten Tebartz-van-Elst zwei Jahre später beerben sollte. Bätzing machte für die überproportional stark gestiegenen Austrittszahlen vor allem das geänderte Verfahren zum Abzug der Kirchensteuer bei Kapitalerträgen verantwortlich. Zudem, so der ehemalige Verwaltungschef des Bistums, sei die Kirche für viele nicht mehr wie eine Familie, sondern eher wie ein Verein oder eine Partei.

Das klang in beiden Fällen nicht gerade so, als könne man die Schuld an der Misere bei der katholischen Kirche und ihren irdischen Repräsentanten suchen, sondern eher bei den Finanzbehörden oder den Gläubigen selbst.