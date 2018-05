später lesen Streit verschärft sich Diesel-Nachrüstungen: SPD fordert Ende der „Aussitztaktik“ FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

In der großen Koalition verschärft sich der Streit über den Kurs in der Dieselkrise. Angesichts der EU-Klage gegen Deutschland wegen zu schmutziger Luft in Städten drängt die SPD Bundesverkehrsminister Scheuer, den Widerstand gegen technische Nachrüstungen älterer Diesel aufzugeben. dpa