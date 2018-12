später lesen Kultusministerkonferenz Digitalpakt Schule bleibt in der Schwebe FOTO: Wolfram Kastl FOTO: Wolfram Kastl Teilen

Der geplante Digitalpakt für die Schulen bleibt weiter in der Schwebe. Wie aus einer am Donnerstagmorgen von der Kultusministerkonferenz (KMK) veröffentlichten Einladung hervorgeht, nimmt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) nicht an einer Pressekonferenz der KMK am Mittag in Berlin teil. dpa