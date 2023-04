Energie DIHK: Mit Atomausstieg drohen Versorgungsengpässe

Der Vize-Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Jens Spahn (CDU), kritisierte das Festhalten am Atomausstieg und insbesondere Wirtschaftsminister Habeck. „Dieser grüne Klimaminister lässt lieber Kohlekraftwerke laufen - den Klimakiller schlechthin, CO2-Drecksschleudern - als klimaneutrale“, sagte Spahn in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. Als Ersatz für die fehlenden vier Gigawatt Leistung aus der Kernenergie würden Kohlemeiler am Netz bleiben und Kohlendioxid ausstoßen. „Es ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland.“ Spahn forderte eine Laufzeitverlängerung der letzten drei AKW bis mindestens Ende 2024. „Kohlekraftwerke sollten vom Netz, Kernkraftwerke sollten laufen - denn die sind sicher und klimaneutral.“