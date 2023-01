„Mobilitätsgipfel“ : Diskussion um E-Mobilität rund um Spitzentreffen

Berlin Wie sollen sich Menschen und Güter künftig durchs Land bewegen? Kanzler Scholz diskutiert darüber mit Gästen. Doch schon am Teilnehmerkreis gibt es Kritik.

Anlässlich eines Spitzentreffens im Kanzleramt gibt es Kritik am Tempo der Umstellung auf Elektroautos. „Wir sind in allen wesentlichen Zielgrößen, die sich die Bundesregierung selber gesetzt hat, deutlich im Verzug“, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Dienstag im Deutschlandfunk. In den Punkten, die für eine gelingende Mobilitätswende wesentlich seien, liege man weit hinter der nötigen Ausbaugeschwindigkeit.

Gebremster Umstieg auf E-Autos

Als größte Bedenken führten Verbraucher die Reichweite an: Mit 57 Prozent wurde sie am häufigsten genannt, gefolgt von einer fehlenden öffentlichen Ladeinfrastruktur (47 Prozent), der Ladezeit und der nicht vorhandenen Lademöglichkeit im eigenen Zuhause (je 45 Prozent). 75 Prozent der in Deutschland Befragten würden ihr E-Auto am häufigsten zu Hause laden. Dieser Wunsch sei im Vergleich zum Vorjahr (70 Prozent) gestiegen, obwohl Lademöglichkeiten gerade in dicht besiedelten Städten fehlten, teilte Deloitte weiter mit.