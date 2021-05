Unfälle : Drei Festnahmen nach Seilbahnunglück in Italien

Drei Festnahmen nach Seilbahnunglück in Italien

Von einer Plane verdeckt: die abgestürzte Gondel. Foto: Piero Cruciatti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Plötzlich riss das Seil: Waren Manipulationen am Sicherheitsbremssystem der Grund? Jetzt wurden Mitarbeiter des Seilbahnbetreibers festgenommen.

Nach dem Gondelunglück in Norditalien mit 14 Toten sind Medienberichten zufolge drei Menschen festgenommen worden. Dabei handele es sich um Mitarbeiter des Seilbahnbetreibers Ferrovie del Mottarone, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Darunter sei auch ein Manager.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag das Video einer Überwachungskamera beschlagnahmt, das den Unfall zeigt. Darauf sei zu sehen, wie sich die Gondel am Sonntag kurz vor der Bergstation am Monte Mottarone westlich des Lago Maggiore befunden habe, als plötzlich ein Seil riss und die Kabine talwärts abstürzte, hieß es.