Baden-Württemberg : Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen

Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen

Reutlingen Dramatische Szenen in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen: Ein Brand bricht aus. Mehrere Menschen sterben.

Die zwei Menschen, die bei dem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) schwer verletzt wurden, schwebten während der Rettung in Lebensgefahr. Das sagte der leitende Notarzt Jörg-Uwe Renz am späten Dienstagabend bei einer Pressekonferenz am Unglücksort.