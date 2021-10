Unfälle : Drei Tote bei Hubschrauberabsturz in Baden-Württemberg

Trümmerteile eines Hubschraubers vom Typ Robinson R44 liegen in einem Wald bei Buchen in Baden-Württemberg. Foto: Julian Buchner/Einsatz-Report24/dpa

Buchen Trümmerteile eines Hubschraubers liegen in einem Wald. Andere hängen in den Bäumen. Im Norden Baden-Württembergs bleibt nach dem Unfall ein entsetzliches Bild. Menschen haben dabei ihr Leben verloren.

Am Nachmittag sagte ein Sprecher der Polizei dann: „Wir gehe davon aus, dass in dem Hubschrauber ein Pilot und zwei Passagiere waren.“ Zur Identität der Toten konnte er noch keine Angaben machen. Der einmotorige Helikopter vom Typ Robinson R44 mit vier Sitzen sei aus Richtung Osten gekommen.

Er war am frühen Nachmittag über einem Wald in Buchen - nahe der Grenze zu Hessen und Bayern - aus zunächst ungeklärter Ursache abgestürzt. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wollten die Absturzstelle untersuchen. Zahlreiche Ermittler der Polizei, der Kriminaltechnik sowie Feuerwehr und ein Staatsanwalt waren vor Ort, wie der Sprecher sagte. „Es geht jetzt nicht mehr ums Suchen, sondern ums Bergen.“ Das werde sich vermutlich so lange in den Abend ziehen, dass die Feuerwehr das Gelände ausleuchten müsse.