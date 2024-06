Unwetter Drohende Unwetter in Deutschland - EM-Fanzonen geschlossen

Wegen drohender schwerer Unwetter sind am Dienstag mehrere Fanzonen zur Fußball-Europameisterschaft in Nordrhein-Westfalen und in Berlin vorsorglich geschlossen worden. In einem breiten Streifen vom Westen über die Mitte bis in den Osten können im Laufe des Tages schwere Gewitter auftreten. Deutliche Worte kamen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach: „Es droht eine Schwergewitterlage quer über der Mitte des Landes, die von heute Mittag bis Mittwochfrüh andauert“, sagte der DWD-Diplom-Meteorologe Marcel Schmid. „Seien Sie besonders wachsam und vorsichtig, es drohen umgestürzte Bäume und Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen.“