Unglück : Dutzende Tote bei Massenpanik auf Fest in Nord-Israel

Meron Tausende strömen zum jüdischen Lag-Baomer-Fest in dem Ort Meron. Ausgelassen verbringen sie den Abend. Doch dann kommt es zu einem Gedränge mit zahlreichen Toten.

Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, viele lebensgefährlich. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, einige auch per Rettungshubschrauber. Die Polizei versuchte, das Gelände zu räumen. Zufahrtsstraßen wurden abgesperrt. Auch Soldaten waren im Einsatz. Israels Präsident Reuven Rivlin schrieb bei Twitter, er verfolge die Berichte aus dem Ort Meron und bete für die Genesung der Verletzten.

Tausende Ultraorthodoxe hatten in Meron den jüdischen Feiertag Lag Baomer begangen. In sozialen Netzwerken war vor dem Unglück in Videos zu sehen, wie die Menschen dicht gedrängt und ausgelassen sangen, tanzten und hüpften. Die Zeitung „Haaretz“ berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, die Panik sei entstanden, nachdem Menschen auf Treppen ausgerutscht und hingefallen waren. Hinter ihnen laufende Menschen seien dann gestürzt. In ersten Medienberichten war vom Einsturz einer Tribüne die Rede gewesen.