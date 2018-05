später lesen 33,3 Grad in Sachsen-Anhalt DWD: Montag war der bislang heißeste Tag 2018 FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

So heiß wie am Montag war es in Deutschland in diesem Jahr noch nicht. Der Deutsche Wetterdienst registrierte in Genthin in Sachsen-Anhalt zum Wochenbeginn den Spitzenwert von 33,3 Grad Celsius. dpa