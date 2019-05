Verkehrsminister : Volker Wissing spricht sich für E-Roller aus

Trier/Mainz Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister sieht in den Gefährten große Chancen.

Der Bundesrat soll einer Verordnung voraussichtlich am 17. Mai zustimmen, damit die Fahrzeuge in den Kommunen ab Sommer losbrausen können. „Ich bin mir sicher, dass wir zivilen Ungehorsam erleben werden und Menschen einfach mit den Rollern losfahren, wenn das Gesetz nicht kommt“, sagt Wissing. So dürfte es beim Machtwort von Bundesminister Scheuer bleiben, der auf mehrere Verkehrsverbände und Länder zugegangen ist. Kritiker hatten davor gewarnt, E-Tretroller bei einer Geschwindigkeit von bis zu zwölf Stundenkilometern auf Bürgersteigen fahren zu lassen, weil das Unfallrisiko für Kinder und Rentner zu hoch sei. Der Fußgängerverband Fuss hatte den Todesfall einer 90-Jährigen in Barcelona angeführt, die von einer jungen Frau auf dem E-Roller umgefahren wurde. Viele Nationen schieben den lautlosen Rollern inzwischen einen Riegel vor. Wer sich in Frankreich bald mit dem Fahrzeug auf einem Gehweg erwischen lässt, muss 135 Euro zahlen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Rheinland-Pfalz warnt auch vor fehlendem Platz auf Radwegen, wenn E-Roller auf Bürgersteigen brausen. Geschäftsführerin Sara Tsudome fordert daher weniger Flächen für Autos im Verkehr und mehr Raum für Räder und E-Roller in den Städten. „Die Infrastruktur reicht einfach nicht. Verkehrsplanung wurde immer vom Auto her gedacht. Damit muss endlich Schluss sein“, sagt Tsudome.