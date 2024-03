Umweltschutz Earth Hour: Eine Stunde Licht-Verzicht für das Klima

Am Brandenburger Tor in Berlin und zahlreichen anderen Sehenswürdigkeiten weltweit sind am Abend die Lichter ausgegangen: Während der „Earth Hour“ - die Stunde für die Erde - wurden sie diese 60 Minuten lang nicht mehr angestrahlt. Mit der weltweiten Aktion setzt die Umweltschutzorganisation WWF jedes Jahr ein Zeichen für mehr Klimaschutz. In diesem Jahr geht es in Deutschland auch um das politische Klima.