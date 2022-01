Borussia Mönchengladbach : Eberl-Rückzug mit Tränen: „Beende etwas, was mein Leben war“

Mönchengladbach Der sofortige Abgang von Sportchef Eberl trifft Borussia Mönchengladbach hart. Nachdenklich stimmt der Grund für Eberls Aus nach fast einem Vierteljahrhundert im Verein.

„Ich will einfach raus“

„Ich will einfach raus, ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will Spaß haben. Ich will Max Eberl sein“, sagte der Mann, der lange Zeit das Gesicht schlechthin des fünfmaligen deutschen Meisters war, die Borussia nun aber schlagartig kurz vor dem Ende des Transferfensters am 31. Januar verlässt. Dass dies den Verein zur Unzeit trifft, ist Eberl bewusst. „Zum ersten Mal in meinem Leben denke ich da aber jetzt mal an mich.“