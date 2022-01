Sprache : „Eigenverantwortung“ ist „Floskel des Jahres“

Sprachkritiker haben den Negativpreis «Floskel des Jahres» an das Wort Eigenverantwortung verliehen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Ein sinnvoller Begriff wird umgedeutet und endet als Worthülse. Dies sei bei „Eigenverantwortung“ der Fall, finden die Sprachkritiker des Netzprojekts Floskelwolke.

„Instrumentenkasten“ belegt Platz 5

Auf den Plätzen 2 bis 5 rangieren der Begriff „klimaneutral“ („Ein wohlklingendes Etikett, das bei näherer Betrachtung nicht immer hält, was es verspricht“), die Formulierung „links-gelb“ („Die Kombination ist ein gezielter Misskredit gegen politische Konkurrenz in neuer Dimension“), das Attribut „unvorhersehbar“ (Im zweiten Jahr der Pandemie hätten gefühlte Wahrheiten oft die Oberhand gegenüber rationalen Fakten, „wenn es vorhersehbar um die Wählergunst geht“) und schließlich „Instrumentenkasten“ („Die Komposition suggeriert ein bundesweit gemeinschaftliches und einheitliches Vorgehen, das praktisch jedoch in länderspezifische Eigenwilligkeiten zerfällt“).