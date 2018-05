später lesen 1. FC Nürnberg zurück in der Fußball-Bundesliga - Kiel in Relegation Teilen

Der 1. FC Nürnberg hat am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den Aufstieg perfekt gemacht. Der neunmalige deutsche Meister gewann am Sonntag 2:0 (1:0) beim SV Sandhausen und folgt Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga. Holstein Kiel steht nach dem 1:1 (0:0) in Düsseldorf als Tabellen-Dritter fest und bestreitet damit die Relegationsspiele gegen den 16. der Bundesliga. dpa