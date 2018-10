später lesen 180 Passagiere an Bord der indonesischen Unglücksmaschine Teilen

Twittern

Teilen



Ein am Montagmorgen in Indonesien abgestürztes Passagierflugzeug des Billigfliegers Lion Air hatte 180 Passagiere an Bord. Das teilte das Verkehrsministeriun in Jakarta mit. dpa