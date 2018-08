später lesen Anschlag gegen Venezuelas Staatschef - Maduro bleibt unverletzt Teilen

Während einer Militärparade in Venezuela hat es einen versuchten Anschlag gegen Staatschef Nicolás Maduro gegeben. Dies teilte Regierungssprecher Jorge Rodríguez am Samstagabend in Caracas mit. Maduro blieb demnach unverletzt. dpa