Austragungsort gefunden: Leipzig gegen Liverpool in Budapest

Leipzig Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool wird am 16. Februar in Budapest ausgetragen. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Sonntag bekannt.

Weiterleiten Drucken Von dpa