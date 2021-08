Bayern in Champions League gegen Barcelona, Benfica und Kiew

Istanbul Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa