Bayern-Torwart Manuel Neuer ist für den vorläufigen Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Russland nominiert worden. Das teilte der DFB am Dienstag in Dortmund mit. dpa