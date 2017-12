später lesen BER soll im Oktober 2020 in Betrieb gehen Teilen

Der neue Hauptstadtflughafen BER soll nach mehreren geplatzten Eröffnungsterminen nun im Oktober 2020 in Betrieb gehen. Das sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider am Freitag in Berlin. dpa