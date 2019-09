Britisches Unterhaus lehnt Johnsons Antrag auf Neuwahl zweites Mal ab

London Das Unterhaus in London hat eine vorgezogene Neuwahl in Großbritannien erneut abgelehnt. Der Antrag von Premierminister Boris Johnson verfehlte in der Nacht zum Dienstag die notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten.

