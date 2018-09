später lesen Bundespolizei: Sperrung am Münchner Flughafen aufgehoben Teilen

Twittern

Teilen



Die Sperrung am Flughafen München ist am Mittwoch nach kurzer Zeit wieder aufgehoben worden. Zwei Personen seien identifiziert und überprüft worden, teilte die Bundespolizei via Twitter mit. dpa