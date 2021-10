CDU-Chef Laschet will zur Neuaufstellung Parteitag vorschlagen

Berlin CDU-Chef Armin Laschet will den Spitzengremien der Partei nach der historischen Wahlniederlage einen Parteitag zur personellen Neuaufstellung der CDU vorschlagen. Das sagte Laschet am Donnerstag in Berlin.

