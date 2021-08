Champions League: BVB gegen Lissabon, Amsterdam und Besiktas

Istanbul Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul.

