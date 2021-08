Champions League: Wolfsburg gegen Lille, Sevilla und Salzburg

Istanbul Der VfL Wolfsburg muss in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League gegen OSC Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg antreten. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul.

