später lesen Chefermittler: Terrorverdächtiger stammt aus Straßburg Teilen

Twittern

Teilen



Der nach dem tödlichen Anschlag in Straßburg gesuchte Terrorverdächtige ist 29 Jahre alt und stammt aus Straßburg. Der Mann heiße Chérif C., sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémi Heitz am Mittwoch in Straßburg. dpa