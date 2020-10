Chemie-Nobelpreis an Genforscherinnen Charpentier und Doudna

Stockholm Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Emmanuelle Charpentier (Frankreich) und Jennifer A. Doudna (USA) für die Entwicklung von Methoden zur Erbgut-Veränderung. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit.

Sie haben die Genschere Crispr-Cas9 entwickelt.