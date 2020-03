Coronavirus: Italien will weitere Teile im Norden abriegeln

Rom Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Italien einem Medienbericht zufolge größere Gebiete im Norden des Landes abriegeln. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am frühen Sonntagmorgen an, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.