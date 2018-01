später lesen Deutsche Handballer scheitern bei EM in Kroatien Teilen

Twittern

Teilen



Die deutschen Handballer sind bei der Europameisterschaft in Kroatien vorzeitig ausgeschieden. Der Titelverteidiger verlor am Mittwoch das entscheidende Hauptrunden-Spiel gegen Spanien in Varazdin mit 27:31 (13:14) und verpasste dadurch den Einzug ins Halbfinale. dpa