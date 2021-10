Deutsche Nationalmannschaft für Fußball-WM 2022 qualifiziert

Skopje Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert. Durch das 4:0 gegen Nordmazedonien sicherte sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Montag in Skopje die Teilnahme am Turnier im kommenden Jahr.

