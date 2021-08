Deutscher auf dem Weg zum Flughafen Kabul angeschossen

Berlin Ein Deutscher hat auf dem Weg zum Flughafen Kabul in Afghanistan eine Schussverletzung erlitten. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin.

