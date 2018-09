später lesen Deutschland ist Gastgeber der Fußball-EM 2024 Teilen

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund setzte sich am Donnerstag in Nyon bei der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee gegen Mitbewerber Türkei durch. dpa