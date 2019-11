Deutschland trifft bei Fußball-EM 2020 auf Frankreich und Portugal

Bukarest Die deutsche Nationalmannschaft spielt bei der Fußball-EM 2020 in der Gruppe F in München gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Das ergab die Endrundenauslosung am Samstag in Bukarest.

