Deutschlands U21-Fußballer im EM-Finale

Bologna Deutschlands U21-Fußballer stehen zum zweiten Mal nacheinander im EM-Endspiel. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gewann am Donnerstag in Bologna im Halbfinale 4:2 (1:2) gegen Rumänien und kann am Sonntag als erste deutsche U21 den Titel verteidigen.