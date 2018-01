später lesen Drei Syrer wegen Anschlags auf Deutsche in Istanbul verurteilt Teilen

Mehr als zwei Jahre nach einem Selbstmordanschlag auf Deutsche in Istanbul hat ein türkisches Gericht drei Syrer zu lebenslanger Haft verurteilt. Mehrere weitere Beschuldigte wurden am Mittwoch in Istanbul freigesprochen. dpa