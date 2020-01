Erdogan: Türkei beginnt mit Entsendung von Soldaten nach Libyen

Istanbul Die Türkei beginnt mit der Entsendung von Soldaten in das Bürgerkriegsland Libyen. Das sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am späten Sonntagabend (Ortszeit) in einem Interview des Senders CNN Türk.

