Erste Beckenschwimm-Medaille seit 2008: Köhler gewinnt Olympia-Bronze

Tokio Sarah Köhler hat den deutschen Beckenschwimmern mit Bronze in Tokio die erste Medaille bei Olympia seit 2008 gesichert. Die 27-Jährige schlug am Mittwoch über die 1500 Meter Freistil hinter den Amerikanerinnen Katie Ledecky und Erica Sullivan an.

