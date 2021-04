EU-Kommission: Weitere 50 Millionen Biontech-Impfdosen bis Ende Juni

Brüssel Die Hersteller Biontech und Pfizer wollen bis Ende Juni zusätzlich 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an Deutschland und die übrigen EU-Staaten liefern. Dies teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel mit.

