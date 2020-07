EU-Sondergipfel wird erneut verlängert

Brüssel Der EU-Sondergipfel zum Corona-Hilfspaket geht abermals in die Verlängerung. Die Gespräche wurden am frühen Montagmorgen unterbrochen und sollen am Nachmittag um 14.00 Uhr aufgenommen werden. Dies teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mit.

Damit läuft das Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs bereits zwei Tage länger als geplant.