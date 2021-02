Ex-EZB-Chef Draghi will neuer Ministerpräsident Italiens werden

Rom Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, will neuer Ministerpräsident Italiens werden. Das teilte ein Sprecher des Präsidentenpalastes am Freitagabend in Rom mit.

