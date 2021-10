FC Bayern kassiert höchste Pokal-Niederlage - 0:5 bei Gladbach

Mönchengladbach Der FC Bayern München ist mit einer historischen Niederlage bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Der Rekordsieger verlor am Mittwochabend mit 0:5 und damit so hoch wie nie zuvor in diesem Wettbewerb.

