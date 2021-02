FC Bayern München gewinnt die Club-Weltmeisterschaft

Doha Der FC Bayern München hat die Club-Weltmeisterschaft in Katar gewonnen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister sicherte sich durch ein 1:0 am Donnerstag gegen den mexikanischen Verein Tigres den sechsten Titel innerhalb eines Jahres, was bislang nur dem FC Barcelona geglückt war.

