Eric Frenzel wird nach dpa-Informationen die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele an diesem Freitag in Pyeongchang tragen. Zunächst hatte Sport1 am Mittwoch berichtet, dass sich der Nordische Kombinierer unter den fünf Kandidaten durchsetzte. dpa