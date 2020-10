Friedensnobelpreis für das Welternährungsprogramm

Oslo Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an das Welternährungsprogramm (WFP). Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

