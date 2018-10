später lesen Friedensnobelpreis geht an Denis Mukwege und Nadia Murad Teilen

Der Friedensnobelpreis 2018 geht an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt. dpa